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В Грузии задержаны 10 человек за связь с «воровским миром»


18.07.2018   16:50
Сотрудники МВД Грузии задержали 10 человек в Тбилиси и Аджарии по обвинению в членстве в «воровском мире» и участии в «воровских сходках». Об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель главы МВД Грузии Кахабер Сабанадзе.

Все обвиняемые были задержаны на основании решения суда. В МВД утверждают, что задержанные запугивали людей, силой отбирали у них деньги, а также устраивали воровские «разборки» в разных регионах страны.

Задержанным грозит тюрьма сроком от 7 до 10 лет.

Кроме того, за пребывание в статусе «вора в законе» и участие в «воровских сходках» заочно предъявлено обвинение грузинскому вору в законе Миндии Горадзе по прозвищу «Лавасоглы» — в настоящее время он не находится в Грузии.

По словам Сабанадзе, улики против Лавасоглы удалось собрать, в том числе, и благодаря тайной прослушке. Миндии Горазде грозит лишение свободы сроком от 9 до 15 лет.






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