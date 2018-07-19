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Армения примет участие в учениях НАТО в Грузии
19.07.2018 22:11
В Грузии с 1-го по 15 августа пройдут многонациональные учения «Достойный партнер-2018», в которых примет участие ряд стран-членов НАТО. В учениях также будет участвовать Армения. Об этом сообщает Министерство обороны Грузии.
Источник сообщает, что учения, в которых будут задействованы около 3 тысяч военнослужащих, в этом году пройдут под девизом «Сила в партнерстве». В числе участников - Грузия, США, Великобритания, Германия, Эстония, Франция, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения.
Ведомство отмечает, что на учениях будут представлены американские ВВС, немецкая бронетехника. Военные учения «Достойный партнер» проводятся в Грузии уже в четвертый раз.
В прошлом году Армения в последний момент отказалась от участия в учениях, проводимых в Грузии под эгидой Североатлантического альянса.
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