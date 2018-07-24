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Статистика ползучей аннексии: Территория, захваченная в Шида Картли после 2008 года
24.07.2018 18:34
По данным Института развития свободы информации (IDFI), которые были запрошены из государственных структур Грузии, после российско-грузинской войны 2008 года Тбилиси потерял контроль над 135 населенными пунктами, большинство из которых были смешанными грузинско-осетинскими поселками.
Что касается грузинских сел, после войны 2008 года Россия дополнительно взяла под свой контроль 103 грузинских села.
После войны посредством колючих ограждений, информационно-указательных досок и просто воткнутых в землю столбов, которые российские оккупанты называют "государственной границей", они присвоили нижеперечисленную территорию в селах:
2011 год - Хурвалети и Квемо Никози- 4 км
2012 год-Меджврисхеви - 800 метров
2013 год - Мерета и Ксуиси - 4 км
Тамарашени и Атоци- 6-8 км
Дици – 1,5 км
Авлеви и Цериниси – 3 км
Бершуети- 1,3 км
Дирби и Джариашени – 900 метров
Двани- 3 км
Квемо Хвити и Земо Никози – 12 км
От Дици до Эргнети- 5 км
Гогети – 600 метров
Кода и Цнелиси- 2 км
Сакоринтло, Твауреби, и Ахмаджи – 1,5 км
2014 год - Кере и Отреви 500 метров
2015 год - в 350 метрах от главной магистрали страны поставили оккупационный баннер, с помощью которого на оккупированной территории оказалась часть трубопровода Баку-Супса.
2016 год – на пахотных угодьях села Авлеви 2 оккупационных баннера
2017 год – Цителубани и Хурвалети – 3 баннера
Карапила - 2 баннера
Бершуети – 5 баннеров (граница передвинулась на 700 метров вглубь, и 10 га земли оказались на контролируемой Россией территории).
Оккупанты начали связывать оккупационную базу Орчосани с базой Цинагари, для этого через Карапилу параллельно автобану провели дорогу, по которой в случае необходимости перебросят технику.
2018 год - оккупанты начали проводить дорогу в селе Джариашени.
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