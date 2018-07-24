Статистика ползучей аннексии: Территория, захваченная в Шида Картли после 2008 года

24.07.2018 18:34 По данным Института развития свободы информации (IDFI), которые были запрошены из государственных структур Грузии, после российско-грузинской войны 2008 года Тбилиси потерял контроль над 135 населенными пунктами, большинство из которых были смешанными грузинско-осетинскими поселками.



Что касается грузинских сел, после войны 2008 года Россия дополнительно взяла под свой контроль 103 грузинских села.



После войны посредством колючих ограждений, информационно-указательных досок и просто воткнутых в землю столбов, которые российские оккупанты называют "государственной границей", они присвоили нижеперечисленную территорию в селах:



2011 год - Хурвалети и Квемо Никози- 4 км

2012 год-Меджврисхеви - 800 метров

2013 год - Мерета и Ксуиси - 4 км

Тамарашени и Атоци- 6-8 км

Дици – 1,5 км

Авлеви и Цериниси – 3 км

Бершуети- 1,3 км

Дирби и Джариашени – 900 метров

Двани- 3 км

Квемо Хвити и Земо Никози – 12 км

От Дици до Эргнети- 5 км

Гогети – 600 метров

Кода и Цнелиси- 2 км

Сакоринтло, Твауреби, и Ахмаджи – 1,5 км

2014 год - Кере и Отреви 500 метров

2015 год - в 350 метрах от главной магистрали страны поставили оккупационный баннер, с помощью которого на оккупированной территории оказалась часть трубопровода Баку-Супса.

2016 год – на пахотных угодьях села Авлеви 2 оккупационных баннера

2017 год – Цителубани и Хурвалети – 3 баннера

Карапила - 2 баннера

Бершуети – 5 баннеров (граница передвинулась на 700 метров вглубь, и 10 га земли оказались на контролируемой Россией территории).



Оккупанты начали связывать оккупационную базу Орчосани с базой Цинагари, для этого через Карапилу параллельно автобану провели дорогу, по которой в случае необходимости перебросят технику.

2018 год - оккупанты начали проводить дорогу в селе Джариашени.















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