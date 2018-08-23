Эсминец ВМС США прибыл в Батуми

23.08.2018 13:36 Эсминец ВМС США Carney прибыл в четверг в Батуми, где пробудет до 25 августа. Церемония встречи командования и членов экипажа эсминца прошла в порту и показана в эфире Общественного телевидения Грузии.



Посольство США в Грузии сообщило, что "визит эсминца является свидетельством стремления США развивать и укреплять сотрудничество со странами - членами и партнерами НАТО, стремления совместными усилиями укреплять безопасность и стабильность в Черноморском регионе".



В диппредставительстве его назвали "продолжением визитов кораблей ВМС США, осуществленных в страну в последние годы". "Эти визиты содействуют развитию сотрудничества США с Грузией, укреплению профессиональных и личных контактов между двумя странами", - отметили дипломаты.



Планируется, что в Батуми американские моряки и сотрудники береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии проведут совместные тренировки.



Эсминец вошел в Черное море 13 августа. Пресс-служба 6-го флота ВМС США заявила, что корабль направился в воды Черного моря "с целью проведения операций по обеспечению безопасности на море, а также для укрепления совместимости флотов союзников и партнеров в регионе".



О корабле

Carney - 14-й корабль типа Arleigh Burke, его длина - 154 метра, водоизмещение - 9 тыс. тонн. Эсминец введен в эксплуатацию в 1996 году, он оснащен системой противоракетной обороны Aegis, ракетами Tomahawk и Harpoon, а также системами ПВО и подводного обнаружения и атаки.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

