|
|
Эсминец ВМС США прибыл в Батуми
23.08.2018 13:36
Эсминец ВМС США Carney прибыл в четверг в Батуми, где пробудет до 25 августа. Церемония встречи командования и членов экипажа эсминца прошла в порту и показана в эфире Общественного телевидения Грузии.
Посольство США в Грузии сообщило, что "визит эсминца является свидетельством стремления США развивать и укреплять сотрудничество со странами - членами и партнерами НАТО, стремления совместными усилиями укреплять безопасность и стабильность в Черноморском регионе".
В диппредставительстве его назвали "продолжением визитов кораблей ВМС США, осуществленных в страну в последние годы". "Эти визиты содействуют развитию сотрудничества США с Грузией, укреплению профессиональных и личных контактов между двумя странами", - отметили дипломаты.
Планируется, что в Батуми американские моряки и сотрудники береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии проведут совместные тренировки.
Эсминец вошел в Черное море 13 августа. Пресс-служба 6-го флота ВМС США заявила, что корабль направился в воды Черного моря "с целью проведения операций по обеспечению безопасности на море, а также для укрепления совместимости флотов союзников и партнеров в регионе".
О корабле
Carney - 14-й корабль типа Arleigh Burke, его длина - 154 метра, водоизмещение - 9 тыс. тонн. Эсминец введен в эксплуатацию в 1996 году, он оснащен системой противоракетной обороны Aegis, ракетами Tomahawk и Harpoon, а также системами ПВО и подводного обнаружения и атаки.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна