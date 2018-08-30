В Грузии 1 сентября стартуют военные учения Agile Spirit 2018

30.08.2018 11:11 Международные многонациональные командно-штабные учения «Проворный дух» (Agile Spirit 2018) пройдут в Грузии с 1 по 11 сентября. Об этом сегодня сообщает министерство обороны Грузии.



«Проворный дух», который проводится ежегодно с 2011 года, являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО. В рамках этих учений грузинские военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях.



Многонациональные учения пройдут на территории второй пехотной бригады ВС Грузии в городе Сенаки (регион Самегрело-Земо Сванети).



Руководить учениями будет европейское командование корпуса морских пехотинцев США и Вооруженных сил Грузии. Сценарий учений основывается на операциях по обороне, атаке и стабильности.



«Учения служат повышению качества сотрудничества и совместимости. Для военнослужащеих, офицеров и сержантов участие в них будет очень интересным и важным. Офицеры ВС Грузии еще раз окажутся на ведущих ролях — в качестве членов многонационального штаба и глав служб. В их подчинении будут военные из стран-партнеров», — сказал вице-полковник, глава департамента G3 Западного командования Давид Чхетиани.



В текущем году в учениях помимо Грузии примут участие военные еще из девяти стран — США, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, Чехии и Эстонии. Следует отметить, что в прошлом году в учениях «Проворный дух» участвовали семь стран.



Agile Spirit также служит улучшению совместимости подразделений, участвующих в учениях, и оперативных возможностей командного звена. Учения пройдут с помощью компьютерных симулятивных систем JCATS/MTWS без привлечения личного состава.



Учения пройдут при поддержке Совместного центра обучения и оценок НАТО-Грузия (JTEC), Западного командования сухопутных войск, специальных операционных сил, командования авиации воздушной обороны, а также береговой охраны МВД Грузии.



Целью учений является планировка и проведение командно-штабных учений на уровне бригады с целью готовности к реагированию на кризисы или проведения совместных операций в составе Сил быстрого реагирования НАТО.



С 1 по 15 августа в Грузии прошли международные военные учения Noble Partner («Достойный партнер»). Эти учения также проходят ежегодно, но в 2018 году отличались своей масштабностью. В них приняли участие более трех тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении. Кроме того, к маневрам была подключена американская авиация и немецкая бронетехника.















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