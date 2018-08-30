Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии 1 сентября стартуют военные учения Agile Spirit 2018


30.08.2018   11:11
Международные многонациональные командно-штабные учения «Проворный дух» (Agile Spirit 2018) пройдут в Грузии с 1 по 11 сентября. Об этом сегодня сообщает министерство обороны Грузии.

«Проворный дух», который проводится ежегодно с 2011 года, являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО. В рамках этих учений грузинские военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях.

Многонациональные учения пройдут на территории второй пехотной бригады ВС Грузии в городе Сенаки (регион Самегрело-Земо Сванети).

Руководить учениями будет европейское командование корпуса морских пехотинцев США и Вооруженных сил Грузии. Сценарий учений основывается на операциях по обороне, атаке и стабильности.

«Учения служат повышению качества сотрудничества и совместимости. Для военнослужащеих, офицеров и сержантов участие в них будет очень интересным и важным. Офицеры ВС Грузии еще раз окажутся на ведущих ролях — в качестве членов многонационального штаба и глав служб. В их подчинении будут военные из стран-партнеров», — сказал вице-полковник, глава департамента G3 Западного командования Давид Чхетиани.

В текущем году в учениях помимо Грузии примут участие военные еще из девяти стран — США, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, Чехии и Эстонии. Следует отметить, что в прошлом году в учениях «Проворный дух» участвовали семь стран.

Agile Spirit также служит улучшению совместимости подразделений, участвующих в учениях, и оперативных возможностей командного звена. Учения пройдут с помощью компьютерных симулятивных систем JCATS/MTWS без привлечения личного состава.

Учения пройдут при поддержке Совместного центра обучения и оценок НАТО-Грузия (JTEC), Западного командования сухопутных войск, специальных операционных сил, командования авиации воздушной обороны, а также береговой охраны МВД Грузии.

Целью учений является планировка и проведение командно-штабных учений на уровне бригады с целью готовности к реагированию на кризисы или проведения совместных операций в составе Сил быстрого реагирования НАТО.

С 1 по 15 августа в Грузии прошли международные военные учения Noble Partner («Достойный партнер»). Эти учения также проходят ежегодно, но в 2018 году отличались своей масштабностью. В них приняли участие более трех тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении. Кроме того, к маневрам была подключена американская авиация и немецкая бронетехника.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Визитеры из Индии тратят больше всех средств при посещении Грузии
Грузинская железная дорога применит систему скидок на ввоз пшеницы в Армению - Минтранс Армении
Международный валютный фонд повысил прогноз экономического роста Грузии до 5,5%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Микроавтобусам запретили приближаться к абхазскому посту на Ингурском мосту
Россия не даст Абхазии возможность развиваться - Тамар Чугошвили
В Абхазии из гранатомета обстреляли «вора в законе» Пызу
В Вене состоялась выставка работ молодых художников на тему Абхазии
10 лет «независимости» – театр абсурда одного актера
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армения проведет с Россией новые переговоры по ценам на газ
Нацбанк Грузии выпустил коллекционную монету к Франкфуртской книжной ярмарке
Власти Грузии обещают не допустить фальсификации президентских выборов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна