МВД Грузии подтверждает информацию о работе над вопросом выращивания-производства марихуаны

11.09.2018 17:50 МВД Грузии делает комментарий по вопросу выращивания-производства марихуаны. Как заявили в МВД, правительство работает над различными регуляциями в связи с марихуаной, в том числе над жестким ограничением реализации марихуаны. Вместе с тем в ведомстве подтверждают, что правительство рассматривает вопрос выращивания-производства марихуаны в медицинских и косметических целях для отправки на экспорт.



«Инициированные правительством законодательные изменения в связи с марихуаной предполагают жесткое ограничение реализации марихуаны. Кроме того, Министерством внутренних дел подготовлен проект, ставящий употребление марихуаны в строгие правовые рамки и ограничивающий ее употребление в определенных местах. Помимо этого, правительство рассматривает вопрос выращивания-производства марихуаны в медицинских и косметических целях для отправки на экспорт. В любом случае, внутри страны реализация марихуаны остается наказуемым в уголовном порядке», - заявили в МВД.



Правительством Грузии подготовлена законодательная инициатива, разрешающая производство марихуаны с целью ее экспорта – для фармацевтических и косметических средств.



Агентство «IPN» сообщало сегодня, что на вчерашнем заседании большинства, проведенном в офисе партии «Грузинская мечта», представители МВД ознакомили депутатов с рабочим вариантом законодательного проекта, который предполагает именно начало производства марихуаны в целях экспорта. Согласно рабочему варианту проекта, производство марихуаны будет объявлено лицензированной деятельностью. При этом предметом обсуждения является версия, по которой будет объявлен международный конкурс, и, следовательно, победивший лицензиант будет выявлен посредством конкурса. Предположительно, в лицензионных условиях будет определен географический ареал, количество производства марихуаны в Грузии и т.д.















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