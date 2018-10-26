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Болтон обсудил с главой Минобороны Грузии грузинско-американское военное сотрудничество, интеграцию в НАТО


26.10.2018   14:10
Министр обороны Грузии Леван Изория и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в пятницу в Тбилиси обсудили вопросы усиления грузинской боеспособности, действия, направленные на интеграцию страны в НАТО, сообщает пресс-служба грузинского военного ведомства.

"Вопросы стратегического сотрудничества Грузии и США, усиление обороноспособности Грузии, осуществление совместного амбициозного проекта боеготовности (GDRP) и достигнутый прогресс с точки зрения соответствия с НАТО - это главные вопросы, которые обсудили стороны на встрече", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Особое внимание было уделено рамочному договору между министерством обороны Грузии и департаментом обороны США на 2016-2019 годы", - отмечается в сообщении.

"Обсуждали и вопрос региональных и глобальных вызовов. Американская сторона еще раз выразила поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии", - сообщает пресс-служба грузинского Минобороны.

Ранее в пятницу советник президента США провел встречи с главой МИД Грузии и министром внутренних дел страны.


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