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В Тбилиси может появиться еще одна туристическая тропинка


09.01.2018   19:51
В Тбилиси может появиться еще одна туристическая тропинка - на крепости Корогли (Азеула).

По информации мэрии Тбилиси, по данному вопросу состоялась встреча между главой администрации Мтацминдского района и главой Национальной администрации туризма Георгием Чоговадзе на территории крепости Корогли.

«У нас есть идея, которая предусматривает формирование одной из красивейших и исторически важных крепостей в Тбилиси в туристическую зону. В рамках идеи, мы хотим установить туристические указатели, информационные баннеры, освещение крепости Корогли, что, по нашему мнению, будет способствовать развитию Коджори, как одного из важных курортов Тбилиси», — заявил Давид Киркитадзе.

По его словам, гамгеоба Мтацминдского района уже начало работать над вопросом с Национальной администрацией туризма.

Крепость Корогли в Коджори находится на высоте 1 250 метров от уровня моря. За все время своего существования крепость сменила 3 названия. Изначальное название — Агарани (историки идентифицировали ее как Коджрис цихе). Располагается на горе Азеула (Триалетский Хребет). Точная дата постройки крепости неизвестна. По данным археологов, она построена в конце восьмого — в начале девятого века.







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