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Сын Додо Гугешашвили скончался от ранений из огнестрельного оружия


07.02.2018   13:32
Сын ветерана абхазской войны, полковника вооруженных сил в запасе Додо Гугешашвили скончался от ранений, полученных в результате выстрела из огнестрельного оружия.

В Додо Гугешашвили и ее сына, Григола Гугешашавили стреляли сегодня утром.

Сын скончался на месте, а Додо Гугешашавили в тяжелом состоянии доставлена в клинику имени Гудушаури.

По словам врачей, ей проводят операцию.

Факт случился в доме Додо Гугешашвили в Дигомском массиве. Детали происшествия пока неизвестны.






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