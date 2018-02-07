Сын Додо Гугешашвили скончался от ранений из огнестрельного оружия

07.02.2018 13:32 Сын ветерана абхазской войны, полковника вооруженных сил в запасе Додо Гугешашвили скончался от ранений, полученных в результате выстрела из огнестрельного оружия.



В Додо Гугешашвили и ее сына, Григола Гугешашавили стреляли сегодня утром.



Сын скончался на месте, а Додо Гугешашавили в тяжелом состоянии доставлена в клинику имени Гудушаури.



По словам врачей, ей проводят операцию.



Факт случился в доме Додо Гугешашвили в Дигомском массиве. Детали происшествия пока неизвестны.















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