Десять человек отравились дымом во время пожара в Тбилиси

15.02.2018 14:14 Десять человек, в том числе трое детей, отравились дымом во время пожара в одном из многоэтажных жилых домов в Надзаладевском районе Тбилиси, сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.



Пожар в доме на улице Буачидзе начался вечером 14 февраля. На месте было мобилизовано четыре пожарно-спасательных группы.



На последних этажа корпуса произошло сильное задымление. В общей сложности пожарными было эвакуировано 20 жителей дома. Некоторые из них были госпитализированы с симптомами отравления дымом.

К настоящему времени пожар полностью ликвидирован. Огонь уничтожил 60 квадратных метров жилплощади. По решению администрации Надзаладевского района, семьям, чьи квартиры пострадали, выделено временное жилье.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

