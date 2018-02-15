|
Нино Циклаури завершила выступление на Олимпиаде
15.02.2018 20:41
Грузинская горнолыжница Нино Циклаури завершило сове выступление на Зимних Олимпийских играх. Она приняла участие в двух спусках и зафиксировала в итоге 46-й результат. для Нино Циклаури это третья Олимпиада. После Ванкувера и Сочи, она улучшила свой личный результат.
На Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане выступят еще 2 грузинских спортсмена — фигурист Морис Квителашвили и горнолыжник Ясон Абрамишвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна