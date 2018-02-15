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Нино Циклаури завершила выступление на Олимпиаде


15.02.2018   20:41
Грузинская горнолыжница Нино Циклаури завершило сове выступление на Зимних Олимпийских играх. Она приняла участие в двух спусках и зафиксировала в итоге 46-й результат. для Нино Циклаури это третья Олимпиада. После Ванкувера и Сочи, она улучшила свой личный результат.

На Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане выступят еще 2 грузинских спортсмена — фигурист Морис Квителашвили и горнолыжник Ясон Абрамишвили.

















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