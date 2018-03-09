Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Из-за сильного ветра в Грузии зафиксировано более 250 звонков о вызове пожарных-спасателей


09.03.2018   23:50
Из-за сильного ветра в Грузии в сумме зафиксировано более 250 звонков о вызове пожарных-спасателей. В том числе, 166 в Тбилиси и 88 в различных регионах, - информацию об этом распространяет Служба управления чрезвычайными ситуациями.

В Тбилиси больше всего вызовов зафиксировано в районах Диди Дигоми, Дигомском массиве, Сабуртало, Исани и Самгори.

В основном, граждане сообщают о повреждениях зданий и строений, поваленных деревьях и билбордах и повреждениях электростолбов. По информации ведомства, ни в одном из случаев граждане не пострадали.

В связи с ухудшением погоды все подразделения Службы управления чрезвычайными ситуациями работают в особом режиме. По информации службы, во всех городах и населенных пунктах, где существует повышенный риск, полностью мобилизованы пожарно- спасательные группы. С целью предотвращения осложнения ситуации предприняты соответствующие превенционные меры.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Что можно купить на грузинской Фондовой бирже
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
За год в частном секторе Грузии создано 40 тысяч рабочих мест
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Чеченца с гранатой и «марихуаной» задержали в Абхазии
Прожиточный минимум в Абхазии составил 6702 рубля
В Сухуми ограбили городскую коллегию адвокатов
Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Консультации между большинством и меньшинством в связи с разработкой резолюции по вопросу Татунашвили продолжатся
Талаквадзе: В консультациях проступает общая цель, чтобы парламент принял одну резолюцию
Forbes: Бидзина Иванишвили на 456 месте в списке миллиардеров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна