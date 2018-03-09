Из-за сильного ветра в Грузии зафиксировано более 250 звонков о вызове пожарных-спасателей

09.03.2018 23:50 Из-за сильного ветра в Грузии в сумме зафиксировано более 250 звонков о вызове пожарных-спасателей. В том числе, 166 в Тбилиси и 88 в различных регионах, - информацию об этом распространяет Служба управления чрезвычайными ситуациями.



В Тбилиси больше всего вызовов зафиксировано в районах Диди Дигоми, Дигомском массиве, Сабуртало, Исани и Самгори.



В основном, граждане сообщают о повреждениях зданий и строений, поваленных деревьях и билбордах и повреждениях электростолбов. По информации ведомства, ни в одном из случаев граждане не пострадали.



В связи с ухудшением погоды все подразделения Службы управления чрезвычайными ситуациями работают в особом режиме. По информации службы, во всех городах и населенных пунктах, где существует повышенный риск, полностью мобилизованы пожарно- спасательные группы. С целью предотвращения осложнения ситуации предприняты соответствующие превенционные меры.















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