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«Доппельмайер»: В результате инспектирования установлено, что канатная дорога в Гудаури была абсолютно исправна
23.03.2018 13:43
«Еще раз отметим, что в рузультате инспектирования было установлено, что канатная дорога в Гудаури была абсолютно исправна и все системы работали согласно техническому протоколу», — заявил директор представительства компании производителя канатных дорог «Доппельмайер» на Южном Кавказе Николоз Грдзелидзе.
По его словам, обслуживание канатной дороги Компанией горных курортов осуществлялось согласно хорошо внедренной мировой практике и не поддается сомнению.
«У компании «Доппельмайер» в мировом масштабе существует 14 800 инстанций в 92 странах. Мы с 1988 года работаем в туристическом и секторе городского транспорта в Грузии и надеемся, что вместе с грузинским правительством, у нас будет возможность дополнить туристический потенциал Грузии и продолжить успешную деятельность в стране.
Канатная дорога находилась в полной готовности. Она была технически исправна и все указывало на то, что Компания развития горных курортов осуществляла обслуживание канатки согласно мировым стандартам. Канатная дорога остановилась автоматически. В последствии были осуществлены действия и она начала двигаться в обратном направлении», — заявил Николоз Грдзелидзе.
По словам директора «Доппельмайер» на Южном Кавказе, компания внимательно наблюдает за процессом реабилитации пострадавших в Гудаури и располагает информацией о том, что процесс выздоровления идет достаточно динамически.
«От имени компании «Доппельмайер» хочу поблагодарить министерство экономики и устойчивого развития, Компанию развития горных курортов, экспертов «Бюро Веритасис» за то, что всего через неделю удалось установить причины произошедшего и составить независимый отчет», — заявил Николоз Грдзелидзе.
По заявлению министра экономики и устойчивого развития Дмитрия Кумсишвили, 16 марта в Гудаури, оператор совершил ошибку, который в момент перепада напряжения в электросети не осуществил правильные действия.
16 марта в Гудаури 11 человек получили увечья в результате повреждения канатной дороги.
По предварительной информации, поломка канатки была вызвана выходом из строя тормозной системы.
Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента.
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