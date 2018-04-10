Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Представители Россельхознадзора обсуждают в Грузии борьбу с мраморным клопом


10.04.2018   17:43
Трое представителей Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) прибыли в Грузию, чтобы обсудить вопрос распространения мраморных клопов, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу Национального агентства продовольствия Грузии.

Проблема распространения мраморных клопов и последующее уничтожение урожая – это проблема не только в Грузии, но и в других странах мира, в том числе и в России. Так, в декабре ведущие специалисты мира собрались в Тбилиси, чтобы рассмотреть методы борьбы с мраморными клопами в Грузии. Иностранные эксперты поделились опытом применения химических, механических и биологических методов борьбы с вредителями.

"В процессе борьбы с вредителем грузинские специалисты активно сотрудничают со специалистами всех тех стран, в том числе и Российской Федерации, где мраморные клопы являются вызовом", — отмечено в сообщении агентства.

В агентстве продовольствия отмечают, что для разработки эффективного плана борьбы с мраморными клопами в Грузию были приглашены все те ведущие энтомологи и специалисты из Канады, США, Испании, Италии, Швейцарии, Турции и Азербайджана, у которых есть значительный опыт по борьбе с вредителем. Были проведены форумы и дискуссии.
Мраморные клопы, они же клопы-вонючки, появились в Грузии в 2015 году, предположительно начав распространение из Абхазии. Минувшим летом мраморные клопы нанесли серьезный урон сельскому хозяйству в Западной Грузии. Они не только уничтожили урожай, но и заполонили жилые дома. В октябре мраморные клопы появились уже в Тбилиси.

На борьбу с мраморными клопами государство в 2018 году выделит 49 миллионов лари (более 18,2 миллиона долларов). Кроме того Агентство США по международному развитию (USAID) для борьбы с мраморными клопами выделит Грузии 3,5 миллиона долларов.

Проект правительства Грузии по борьбе с вредителем предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическое опрыскивание.

"Спутник-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт грузинской агропродукции возрастает
За пять лет турпоток в Грузию вырос в два раза до 7,5 млн человек
«Уральские авиалинии» будут летать в Тбилиси каждый день
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В администрации Гагрского района прошла презентация проекта Евросоюза и ООН по сельскому развитию
За похищенного в Абхазии гражданина Турции требуют выкуп в 2 миллиона долларов
Жители оккупированных территорий смогут вести деятельность по индивидуальному номеру
Лица без гражданства Грузии, проживающие на оккупированных территориях, смогут получать общее, высшее и прообразование
Продукция с оккупированных территорий может продаваться в грузинских сетях с нейтральной маркировкой
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Баку изучит информацию о планах Армении разместить комплексы Искандер на границе с Азербайджаном
Глава МИД Азербайджана: Мы ждем ответа на направленную Франции ноту
Саргсян: Межпарламентское сотрудничество Армении и Италии пора поднять на новый уровень
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна