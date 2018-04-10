Представители Россельхознадзора обсуждают в Грузии борьбу с мраморным клопом

10.04.2018 17:43 Трое представителей Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) прибыли в Грузию, чтобы обсудить вопрос распространения мраморных клопов, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу Национального агентства продовольствия Грузии.



Проблема распространения мраморных клопов и последующее уничтожение урожая – это проблема не только в Грузии, но и в других странах мира, в том числе и в России. Так, в декабре ведущие специалисты мира собрались в Тбилиси, чтобы рассмотреть методы борьбы с мраморными клопами в Грузии. Иностранные эксперты поделились опытом применения химических, механических и биологических методов борьбы с вредителями.



"В процессе борьбы с вредителем грузинские специалисты активно сотрудничают со специалистами всех тех стран, в том числе и Российской Федерации, где мраморные клопы являются вызовом", — отмечено в сообщении агентства.



В агентстве продовольствия отмечают, что для разработки эффективного плана борьбы с мраморными клопами в Грузию были приглашены все те ведущие энтомологи и специалисты из Канады, США, Испании, Италии, Швейцарии, Турции и Азербайджана, у которых есть значительный опыт по борьбе с вредителем. Были проведены форумы и дискуссии.

Мраморные клопы, они же клопы-вонючки, появились в Грузии в 2015 году, предположительно начав распространение из Абхазии. Минувшим летом мраморные клопы нанесли серьезный урон сельскому хозяйству в Западной Грузии. Они не только уничтожили урожай, но и заполонили жилые дома. В октябре мраморные клопы появились уже в Тбилиси.



На борьбу с мраморными клопами государство в 2018 году выделит 49 миллионов лари (более 18,2 миллиона долларов). Кроме того Агентство США по международному развитию (USAID) для борьбы с мраморными клопами выделит Грузии 3,5 миллиона долларов.



Проект правительства Грузии по борьбе с вредителем предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическое опрыскивание.



"Спутник-Грузия"











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