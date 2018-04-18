Полицейские будут охранять туристов в центре Тбилиси от попрошаек

18.04.2018 18:50 Район старого города в Тбилиси уже неделю контролируют 30 сотрудников охранной и криминальной полиции, сообщает телекомпания «Имеди». Необходимость усиления охраны в туристических местах столицы возникла после того, как возросло количество краж: несовершеннолетние попрошайки назойливо просят денег у туристов, стараются стащить их вещи. Зачастую они хватают туристов за одежду, не дают пройти, шарят по карманам.



Туристы часто жалуются, что дети-попрошайки пытаются украсть у них бумажник или телефон, ведут себя агрессивно, плюются. «Со столов крадут еду, попрошайничают, дерутся, убегают, ругаются, плюются, оскорбляют – все это очень большая проблема» - рассказали в одном из ресторанов в Старом Тбилис.



С назойливыми несовершеннолетними попрошайками каждый день сталкиваются и гиды, которые пытаются защитить от них туристов, из-за чего и сами становятся объектами агрессии. У детей-попрошаек нет удостоверения личности, их точное количество неизвестно, но факт остается фактом: сотни несовершеннолетних детей каждый день выходят на улицу, отмечается в репортаже «Имеди».



В Грузии попрошайничество и бродяжничество являются антиобщественным действием, а родитель или опекун, который заставляет детей трудиться на улице, наказывается законом.



Для защиты этих детей в Тбилиси работает четыре мобильных группы Агентства социального обслуживания.















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