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Полицейские будут охранять туристов в центре Тбилиси от попрошаек


18.04.2018   18:50
Район старого города в Тбилиси уже неделю контролируют 30 сотрудников охранной и криминальной полиции, сообщает телекомпания «Имеди». Необходимость усиления охраны в туристических местах столицы возникла после того, как возросло количество краж: несовершеннолетние попрошайки назойливо просят денег у туристов, стараются стащить их вещи. Зачастую они хватают туристов за одежду, не дают пройти, шарят по карманам.

Туристы часто жалуются, что дети-попрошайки пытаются украсть у них бумажник или телефон, ведут себя агрессивно, плюются. «Со столов крадут еду, попрошайничают, дерутся, убегают, ругаются, плюются, оскорбляют – все это очень большая проблема» - рассказали в одном из ресторанов в Старом Тбилис.

С назойливыми несовершеннолетними попрошайками каждый день сталкиваются и гиды, которые пытаются защитить от них туристов, из-за чего и сами становятся объектами агрессии. У детей-попрошаек нет удостоверения личности, их точное количество неизвестно, но факт остается фактом: сотни несовершеннолетних детей каждый день выходят на улицу, отмечается в репортаже «Имеди».

В Грузии попрошайничество и бродяжничество являются антиобщественным действием, а родитель или опекун, который заставляет детей трудиться на улице, наказывается законом.

Для защиты этих детей в Тбилиси работает четыре мобильных группы Агентства социального обслуживания.






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