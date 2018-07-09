|
|
Найден труп пропавшего в ущелье Хада 4-летнего ребенка
09.07.2018 11:29
По существующей информации, спасателями найдет труп 4-летнего ребенка, пропавшего в ущелье Хада. Как сообщается, тело ребенка было зарыто. Вместе с тем, распространяется информация о том, что предполагаемый преступник сначала убил отца ребенка, а затем сбросили мать с водопада.
Проживающие в Марненульском муниципалитете американские супруги Лара и Райан Смиты вместе с 4-летним сынов пропали в Душетском районе, в ущелье Хада 6 июля.
Представители соответствующих служб начали их поиски в тот же день, с момента поступления сообщения об их исчезновении. Муж и жена были обнаружены мертвыми. По первичной информации, на телах погибших следы насилия обнаружены не были, однако, по информации kvirispalitra.ge, дело касается убийства и правоохранители уже задержали подозреваемого.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна