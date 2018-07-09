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Найден труп пропавшего в ущелье Хада 4-летнего ребенка


09.07.2018   11:29
По существующей информации, спасателями найдет труп 4-летнего ребенка, пропавшего в ущелье Хада. Как сообщается, тело ребенка было зарыто. Вместе с тем, распространяется информация о том, что предполагаемый преступник сначала убил отца ребенка, а затем сбросили мать с водопада.

Проживающие в Марненульском муниципалитете американские супруги Лара и Райан Смиты вместе с 4-летним сынов пропали в Душетском районе, в ущелье Хада 6 июля.

Представители соответствующих служб начали их поиски в тот же день, с момента поступления сообщения об их исчезновении. Муж и жена были обнаружены мертвыми. По первичной информации, на телах погибших следы насилия обнаружены не были, однако, по информации kvirispalitra.ge, дело касается убийства и правоохранители уже задержали подозреваемого.






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