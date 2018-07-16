В шахте имени Миндели в Ткибули погибли 4 человека

16.07.2018 10:30 По данным Министерства внутренних дел, в шахте имени Миндели в Ткибули погибли 4 человека.



По информации ведомства, следствие ведется по второй части статьи 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека.



По имеющейся информации, есть также пострадавшие, которых в настоящее время перевозят в больницу.















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