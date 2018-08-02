За лето в Грузии утонули 39 человек

02.08.2018 21:23 В период со 1 июня по 2 августа этого года, в масштабах всей Грузии, в море, озерах и реках Грузии утонули 39 человек.



Об этом Первому каналу сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



По информации ведомства, среди погибших — 8 человек утонули в море, 11 в озерах и 20 в реках.



Что же касается спасенных людей, статистика такова: спасатели пришли на помощь 192-м человекам, 145-ти на море, 11-ти вызволили из рек и 36 из озер.















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