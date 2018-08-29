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Потерявшиеся в ущелье Трусо участники похода задержаны российскими военными
29.08.2018 11:19
Пять участников похода, которые потерялись в ущелье Трусо, задержаны российскими военными. Связь с ними потерялась два дня назад.
Факт задержания участников похода подтверждают в Службе государственной безопасности. По их словам, они задержаны по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы. Задействована горячая линия и информирована наблюдательская миссия Евросоюза.
Близкие задержанных в эти минуты встречаются со следователями в полиции Мцхета.
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