Потерявшиеся в ущелье Трусо участники похода задержаны российскими военными

29.08.2018 11:19 Пять участников похода, которые потерялись в ущелье Трусо, задержаны российскими военными. Связь с ними потерялась два дня назад.



Факт задержания участников похода подтверждают в Службе государственной безопасности. По их словам, они задержаны по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы. Задействована горячая линия и информирована наблюдательская миссия Евросоюза.



Близкие задержанных в эти минуты встречаются со следователями в полиции Мцхета.















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