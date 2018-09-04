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К экзамену по теории на водительские права добавят 51 вопрос по экологии
04.09.2018 17:23
К экзамену по теории на водительские права с 30 сентября добавляется несколько вопросов. В частности, как отмечается в указе министра внутренних дел от 31 августа, в тесты экзамена по теории добавляется эко-вождение. В сумме речь идет о 51 вопросе.
Указ министра сопровождают приложения, в которых даны экзаменационные билеты по эко-вождению и их верные ответы.
Заинтересованные лица могут просмотреть билеты и правильные ответы на веб-странице Агентства обслуживания МВД.
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