К экзамену по теории на водительские права добавят 51 вопрос по экологии

04.09.2018 17:23 К экзамену по теории на водительские права с 30 сентября добавляется несколько вопросов. В частности, как отмечается в указе министра внутренних дел от 31 августа, в тесты экзамена по теории добавляется эко-вождение. В сумме речь идет о 51 вопросе.



Указ министра сопровождают приложения, в которых даны экзаменационные билеты по эко-вождению и их верные ответы.



Заинтересованные лица могут просмотреть билеты и правильные ответы на веб-странице Агентства обслуживания МВД.















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