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В Грузии поэтапно запретят использование одноразовых полиэтиленовых пакетов


12.09.2018   16:02
Правительство Грузии в рамках «зеленой экономики» и политики по охране окружающей среды приняло регуляции, которые будут задействованы уже с первого октября 2018 года. Эти регуляции поэтапно обеспечат максимальное изъятие из употребления одноразовых пакетов.


Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на сегодняшнем брифинге.

По словам премьера, правительство активно развивает политику зеленой экономики. Первый этап изъятия из употребления одноразовых полиэтиленовых пакетов, толщиной менее 15 микрон, начнется с 1 октября, а с первого апреля будущего года будет запрещено производство, импорт и реализация любых полиэтиленовых пакетов.

«Как известно, в последние годы весь мир объявил борьбу использованию упаковочного материала, изготовленного из пластика. Окружающая среда больше всего загрязняется именно продуктами из пластика, особенно это касается широко распространенных т.н. пластиковых пакетов. Эта проблема остро стоит в Грузии. Соответственно, правительство Грузии, в рамках нашей зеленой экономики и политики по охране окружающей среды, приняло регуляции, которые будут задействованы уже с 1 октября 2018 года и поэтапно обеспечат максимальное изъятие из употребления одноразовых пакетов», - отметил Мамука Бахтадзе.






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