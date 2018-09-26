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С первого октября 2019 года в Тбилиси появятся такси белого цвета
26.09.2018 10:57
С первого октября 2019 года в Тбилиси появятся такси белого цвета. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил мэр столицы Каха Каладзе.
В этого же периода осуществлять сервис такси больше не смогут трехдверные и праворульные автомобили.
Каха Каладзе говорил о транспортной политике и лицензировании такси.
По его словам, на данном этапе выдано более 6 200 разрешений на сервис такси. С первого октября деятельность такси без лицензии будет караться штрафом в размере 200 лари.
«Хочу предупредить всех, что у нас будет жесткий подход к деятельности без разрешения, штраф составит 200 лари. Стоимость разрешения на год составляет 100 лари, для гибридных автомобилей – 50 лари, электроавтомобилей – бесплатно», — заявил Каладзе.
Вместе с тем, по его словам, в рамках второго этапа транспортной политики было решено, что с будущего года все такси будут белого цвета.
«Мы очень много думали и решили, что цвет будет белым, который будет обязательным с октября 2019 года. С октября будущего года осуществлять сервис такси больше не смогут трехдверные и праворульные автомобили», — заявил Каладзе.
Мэр Тбилиси ознакомил СМИ и с новым дизайном такси.
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