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Деканоидзе не исключает, что решение грузинского суда может стать основанием для экстрадиции Саакашвили


05.01.2018   12:47
Одна из лидеров «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе не исключает, что решение Тбилисского городского суда по делу Михеила Саакашвили станет основанием для экстрадиции бывшего президента Грузии из Украины.

Как заявил Деканоидзе, сегодня административный ресурс двух стран направлен против Михеила Саакашвили.

«Принятое сегодня решение ставит под сомнение развитие и будущее демократии Грузии. Михеила Саакашвили судили за право, предоставленное ему конституцией, что является абсурдным обвинением. Однако это политическое правосудие и именно политическое правосудие наносит вред государству. Очень жаль, что сласти этого не понимают, и плохо, что вся судебная система в руках одного человека… Никто не сомневается, что реально обвинение было мотивированным, что заказ был бы выполнен. Я не исключаю экстрадицию Михеила Саакашвили, поскольку административные ресурсы двух стран направлены против одного человека», - сказала Хатия Деканоидзе.

В суде Грузии был объявлен первый приговор в отношении бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе огласил решение по части обвинения в отношении экс-президента по делу Сандро Гиргвлиани, признал Саакашвили виновным, и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года.






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