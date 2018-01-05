Президент Грузии выразил обеспокоенность основанием для приговора суда Михеилу Саакашвили

05.01.2018 19:10 Вызывает беспокойство, что прокуратура в качестве основания для преследования использовала конституционную статью о праве помилования, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, оценивая обвинительный приговор экс-президенту Михеилу Саакашвили.



По его словам, после использования статьи о праве помилования прокуратура сделала и политическое заявление, что еще больше усугубило подозрения в связи с тем, что есть попытка неправильно интерпретировать конституционное право, и, с этой точки зрения, создать проблемы для конституционного баланса.



«Сегодня, когда мы смотрим на рассмотрение такого важного дела, вызывает беспокойство, что прокуратура использовала конституционное право помилования как основание для преследования. После использования статьи о праве помилования прокуратура сделала и политическое заявление, что еще больше усугубило подозрения в связи с тем, что есть попытка неправильно интерпретировать конституционное право, и, с этой точки зрения, создать проблемы для конституционного баланса. Хочу подчеркнуть и то, что с международной точки зрения именно начало преследования по конституционной статье порождает серьезные вопросы и наносит серьезный ущерб политическому имиджу Грузии. Мы будем внимательно следить за этим процессом, так как у нас появляется подозрение, что осуществление преследования именно по этой статье еще раз служит ограничению конституционных прав президента и ослаблению тех прерогатив, которые есть у президента», - заявил Георгий Маргвелашвили.



По его словам, дело об убийстве Сандро Гиргвлиани и реакция тогдашних властей изначально вызывала крайнее возмущение грузинского общества.



«Это возмущение в свое время разделил и Страсбургский суд, однако со сменой власти некоторые участники этого системного преступления были продвинуты. Это еще раз вызвало в обществе недоверие в отношении правоохранительной системы», - отметил Маргвелашвили.















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