Грузия станет ассоциированным членом CERN

05.01.2018 19:17 Грузия станет ассоциированным членом Европейского центра ядерных исследований (CERN).



Членство позволит грузинским ученым быть представленными от имени страны. По словам председателя комитета по образованию, науке и культуре Мариам Джаши, на данный момент большинство грузин не работают в ведущим научном центре от имени Грузии.



Мариам Джаши надеется, что процесс получения статуса ассоциированного членства будет завершен в 2018 году.



В середине февраля планируется визит министра образования в центр и встреча с руководящими лицами.



«Интересная встреча состоялась с грузинскими учеными, работающими в центре. Речь идет об ассоциированном членстве в центре. Мы скоро посетим центр, чтобы конкретно поговорить об осуществлении этого плана. Это будет важно как для студентов, так и для ученых. Наши ученые смогут участвовать в процессе научных исследований от имени Грузии, и наши студенты смогут приезжать и работать так над докторской диссертацией», — заявил министр образования Михаил Чхенкели.















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