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Грузия станет ассоциированным членом CERN


05.01.2018   19:17
Грузия станет ассоциированным членом Европейского центра ядерных исследований (CERN).

Членство позволит грузинским ученым быть представленными от имени страны. По словам председателя комитета по образованию, науке и культуре Мариам Джаши, на данный момент большинство грузин не работают в ведущим научном центре от имени Грузии.

Мариам Джаши надеется, что процесс получения статуса ассоциированного членства будет завершен в 2018 году.

В середине февраля планируется визит министра образования в центр и встреча с руководящими лицами.

«Интересная встреча состоялась с грузинскими учеными, работающими в центре. Речь идет об ассоциированном членстве в центре. Мы скоро посетим центр, чтобы конкретно поговорить об осуществлении этого плана. Это будет важно как для студентов, так и для ученых. Наши ученые смогут участвовать в процессе научных исследований от имени Грузии, и наши студенты смогут приезжать и работать так над докторской диссертацией», — заявил министр образования Михаил Чхенкели.






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