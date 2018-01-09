Право президента о помиловании не подлежит правовой ревизии - Анна Нацвлишвили

09.01.2018 19:46 По заявлению новоназначенного парламентского секретаря президента Грузии Анны Нацвлишвили, право президента на помилование не подлежит юридическому пересмотру. Нацвлишвили говорила об этом после сегодняшней пресс-конференции.



"Это дело тот случай, когда ведя дело на таком правовом основании, и затем уже сделанными заявлениями прокуратура зафиксировала попытку изменить конституционный баланс сил. По нашей конституции право помилования является прерогативой нашего президента, что означает, что только он принимает решение о помиловании. Его решение не подлежит юридической ревизии. Разумеется, с политической, этической, моральной точки зрения, как общество, так и каждый его член имеет право оценить решение, принятое президентом в связи с помилованием, но правовая ревизия этого решения является юридически ошибочным суждением, и в то же время нарушением конституции Грузии.



Позиция президента, как и абсолютного большинства общества, была известна до того, как он стал президентом, а также, будучи президентом, что убийство Сандро Гиргвлиани, и весь тот ответ, который дала тогдашняя власть на это ужасающее преступление, был абсолютно неприемлемым, исходя как из правовых, так и этических стандартов. Однако судить сегодня за это бывшего президента, и то, какую квалификацию дала этому делу прокуратура, является юридически неправильным, и нарушением конституции"- заявила Анна Нацвлишвили.



Сегодня президент представил Анну Нацвлишвили на пост парламентского секретаря, она сменила Анну Долидзе, которую президент назначил членом не судьей Высшего совета юстиции. Анна Нацвлишвили начнет работать на новой должности с 17 января.















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