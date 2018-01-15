|
Замгенпрокурора Грузии встречался с генпрокурором Украины
15.01.2018 14:37
Генпрокурор Юрий Луценко обсудил с грузинским заместителем генпрокурора вопросы двустороннего сотрудничества, в частности по международно-правовой помощи в ходе уголовного производства и экстрадиции. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.
Встреча проходила 12 января в Генеральной прокуратуре, где Юрия Луценко принял заместителя генпрокурора Грузии Георгия Гогадзе.
Участники встречи положительно оценили существующий формат взаимодействия в этой сфере и возможность обмена наработками на экспертном уровне.
Подводя итоги встречи, «стороны отметили ее конструктивный характер и выразили надежду на сотрудничество в будущем».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна