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Замгенпрокурора Грузии встречался с генпрокурором Украины


15.01.2018   14:37
Генпрокурор Юрий Луценко обсудил с грузинским заместителем генпрокурора вопросы двустороннего сотрудничества, в частности по международно-правовой помощи в ходе уголовного производства и экстрадиции. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Встреча проходила 12 января в Генеральной прокуратуре, где Юрия Луценко принял заместителя генпрокурора Грузии Георгия Гогадзе.

Участники встречи положительно оценили существующий формат взаимодействия в этой сфере и возможность обмена наработками на экспертном уровне.

Подводя итоги встречи, «стороны отметили ее конструктивный характер и выразили надежду на сотрудничество в будущем».






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