Маргвелашвили: дело о пиджаках Саакашвили пошатнуло имидж Грузии

17.01.2018 12:58 Дело о растрате против экс-президента Михеила Саакашвили, в котором фигурировали дорогие пиджаки, сказалось на имидже страны и уголовных делах против экс-чиновников.



"После того, как я снял гриф, эти скандальные документы были показаны в эфире и через некоторое время я оказался в неудобном положении на многих встречах на высоком уровне. Меня спрашивали: вы серьезно судите президента за это?", — сказал Маргвелашвили в интервью телеканалу Rustavi2.



По его словам, именно после этого Интерпол изъял многих высокопоставленных чиновников из списка разыскиваемых.



"После снятия грифа, когда мы сообщили миру, что мы ловим президента за пять пиджаков, были сняты с розыска по красному циркуляру (Интерпола — ред.) те люди, предание которых правосудию было очень важно. Например, Адеишвили (экс-министр юстиции — ред.). Они увидели стандарт и создавшийся имидж грузинского правосудия. Почему Адеишвили сняли с розыска? Потому что они увидели этот политический стандарт", — подчеркнул Маргвелашвли.



Президент считает, что Грузия оказалась заложницей двойных стандартов в деле Саакашвили.



"У меня создается впечатление, что политическая реальность в мозгу людей необычно деформируется. Нам не нравился Саакашвили из-за того, что устраивали разгон на телевидении, после митинга на улице оставались погибшие, нам не нравился Саакашвили потому, что много людей сидело в тюрьме. А после таких призывов оказалось так, что когда я еду в Европу, меня спрашивают: вы были в оппозиции потому, что он неправильно купил пиджаки и суши за высокую цену?", — сказал Маргвелашвили.















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