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Гройсман: Украина и Грузия готовы совместно осваивать новые рынки
18.01.2018 18:40
Украина и Грузия исповедуют принципы стратегического партнерства и готовы углублять двусторонние связи, развивать совместные возможности и вместе осваивать новые рынки.
Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи со спикером парламента Грузии Иракли Кобахидзе, сообщает Правительственный портал.
«Хочу поблагодарить Грузию за постоянную поддержку Украины. Это для нас важный приоритет. У нас есть все основания углублять контакты, прежде всего в экономике», - сказал Гройсман.
Он обратил внимание, что товарооборот между государствами постоянно увеличивается и сейчас исчисляется десятками миллионов долларов. Большой потенциал имеют совместные международные проекты, прежде всего «Новый шелковый путь», направленные на развитие логистических возможностей обеих стран.
В свою очередь Кобахидзе отметил, что общая цель наших государств – интеграция в НАТО и ЕС. «Так же для нас интересно сотрудничество с Китаем и возможности увеличения общих транзитных возможностей. Все это является фундаментом развития наших двусторонних отношений», - сказал парламентарий.
Участники встречи согласились, что защита территориальной целостности и политическая стабильность так же является ключевой ценностью для обоих государств. Именно поэтому координация усилий в рамках ООН, Совета Европы, ОБСЕ, ГУАМ и на межпарламентском уровне – важный элемент дружбы и сотрудничества.
Украина занимает 5 место среди торговых партнеров Грузии. Объем украинского экспорта в Грузию за 9 месяцев текущего года составил 296,8 млн долл. США. Основные статьи - табак и промышленные заменители табака, черные металлы, мясо и съедобные субпродукты, алкогольные и безалкогольные напитки, продукты пищевой промышленности, сахар и кондитерские изделия из сахара. Объем грузинского импорта в Украину за 9 месяцев года составил 49 млн долл. Основной статьей импорта алкогольные и безалкогольные напитки и удобрения.
Важными направлениями сотрудничества являются топливно-энергетический сектор, в том числе развитие проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), агросектор, транспорт, прежде всего в сегменте грузовых перевозок, здравоохранение, туризм, развитие малого и среднего предпринимательства.
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