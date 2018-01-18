|
Гройсман: Мы уже передали грузинской стороне текст проекта об упрощении передвижения для граждан Украины и Грузии
18.01.2018 19:11
Хочу поблагодарить Грузию за ту поддержку, которую она оказывает Украине, — об этом премьер Украины Владимир Гройсман заявил грузинским журналистам.
По его словам, он с большим теплом вспоминает визит в Грузию.
«Тогда мы разработали определенный план действий, с которым мы, надеюсь, продолжим работу. Также подчеркиваю, что поддержка Грузии для Украины является приоритетной. Мы очень ценим экономическое сотрудничество. Кроме того, в рамках последнего визита ы говорили об упрощении правил передвижения для граждан Украины и Грузии. В связи с этим вопросом мы уже разработали текст соответствующего проекта соглашения, который передали грузинской стороне в декабре», — заявил журналистам Гройсман.
Премьер Украины сегодня встретился с председателем парламента Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна