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Гройсман: Мы уже передали грузинской стороне текст проекта об упрощении передвижения для граждан Украины и Грузии


18.01.2018   19:11
Хочу поблагодарить Грузию за ту поддержку, которую она оказывает Украине, — об этом премьер Украины Владимир Гройсман заявил грузинским журналистам.

По его словам, он с большим теплом вспоминает визит в Грузию.

«Тогда мы разработали определенный план действий, с которым мы, надеюсь, продолжим работу. Также подчеркиваю, что поддержка Грузии для Украины является приоритетной. Мы очень ценим экономическое сотрудничество. Кроме того, в рамках последнего визита ы говорили об упрощении правил передвижения для граждан Украины и Грузии. В связи с этим вопросом мы уже разработали текст соответствующего проекта соглашения, который передали грузинской стороне в декабре», — заявил журналистам Гройсман.

Премьер Украины сегодня встретился с председателем парламента Грузии.









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