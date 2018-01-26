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Саакашвили: Я еще раз убедился, что с этой бандой не может быть никакого компромисса


26.01.2018   18:36
Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуроров о домашнем аресте Михеила Саакашвили - с 22 до 7 часов. Лидер РНС заверил, что будет продолжать борьбу и в ближайшее время объявит начало мирных акций для смены власти в стране, сообщает пресс-служба партии «Рух нових сил Михеила Саакашвили».

Объявления приговор судьями вызвало возмущение присутствующих активистов, сторонников Саакашвили и народных депутатов, которые скандировали «Позор!».

Саакашвили заявил, что принимает вызов Порошенко и продолжать борьбу с новой силой.

«Я принимаю вызов Порошенко. Этот продажный президент - позор в истории Украины, человек, который предал идеалы Майдана и занимается личным обогащения. Это решение -прямой призыв, чтобы ограничить мою политическую деятельность, я не должен покидать Киев, ездить в регионы, собирать людей организовывать марши. Я объявляю, что мы будем продолжать марши за отстранение Порошенко от власти, в ближе мы объявим начало массовых акций с целью мирной смены власти, мы будем обращаться к другим политическим силам. Мы будем идти до конца. Никакие попытки ограничить меня от народной не сработают », - заявил Саакашвили.

«Я еще раз убедился, что с этой бандой не может быть никакого компромисса. Это не судьи, это не справедливость », - добавил лидер РНС.

Он выразил благодарность всем, кто пришел его поддержать и обратился к Петру Порошенко: «не на того напали, я буду бороться вопреки всем договорняков против меня. Меня система боится. Мы будем действовать с точностью до наоборот ».

Напомним, 11 декабря 2017 судья Печерского суда Лариса Цоколь отказала прокурорам в удовлетворении ходатайства о мере пресечения в виде домашнего ареста Саакашвили и отпустила его из-под стражи. Сегодня розгялнулы жалобы Генпрокуратуры на это решение в Апелляционном суде. Судьи отказали адвокатам Саакашвили в отводе прокурора Александра Говорущак, который фигурирует в деле отмывания денег Януковича, и, по мнению адвокатов, действует предвзято в интересах Президента и его окружения. В зале суда народные депутаты Юрий Деревянко, Виктор Чумак, Виталий Куприй, Николай Катеринчук, Александр Опанасенко, Игорь Луценко, Наталья Новак, Юлия Тимошенко а также Анатолий Гриценко подтвердили свою готовность принять Михеила Саакашвили на поруки.






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