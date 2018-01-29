Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каладзе намерен полностью решить проблему парковки в Тбилиси


29.01.2018   13:56
Мы собираемся полностью уладить проблемы, связанные с системой парковки, - об этом заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Представители СМИ поинтересовались, планирует ли мэрия контролировать т.н. стоянщиков, которые стоят в местах парковки.

«Работа над транспортной политикой начата. Планируются определенные изменения. Это не одно направление, это комплексная программа в городе, включающая в себя: упорядочивание транспорта, упорядочивание парковки, регулации такси, строительство эстакад и т.д. Все нужно рассматривать в едином контексте, чтобы урегулировалась проблема с пробками, и существовали парковки как подземные, так и наземные. Это все будет улажено», - заявил Каладзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Электронные валютные рынки - НБГ предупреждает граждан
В результате слияния «Силкнет» и «Джеосел» абоненты получат современное обслуживание - Рамишвили
Национальное агентство вина Грузии принимает меры по улучшению качества контроля
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара (+видео)
От гальцев, желающих получить «абхазский паспорт», требуют справку из Минюста Грузии
Абхазская оппозиция требует отставки Хаджимба
Сбежавшего из рабства в Абхазии задержали на российской границе
В Гальском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Лора Торнтон: Из-за своих личных соображений я извиняться не собираюсь
Гурбанов: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс послужит росту транзитного потенциала стран региона
Лидер «классического» Народного фронта Азербайджана заявил об участии в президентских выборах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна