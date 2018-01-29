Каладзе намерен полностью решить проблему парковки в Тбилиси

29.01.2018 13:56 Мы собираемся полностью уладить проблемы, связанные с системой парковки, - об этом заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Представители СМИ поинтересовались, планирует ли мэрия контролировать т.н. стоянщиков, которые стоят в местах парковки.



«Работа над транспортной политикой начата. Планируются определенные изменения. Это не одно направление, это комплексная программа в городе, включающая в себя: упорядочивание транспорта, упорядочивание парковки, регулации такси, строительство эстакад и т.д. Все нужно рассматривать в едином контексте, чтобы урегулировалась проблема с пробками, и существовали парковки как подземные, так и наземные. Это все будет улажено», - заявил Каладзе.















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