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Каладзе намерен полностью решить проблему парковки в Тбилиси
29.01.2018 13:56
Мы собираемся полностью уладить проблемы, связанные с системой парковки, - об этом заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Представители СМИ поинтересовались, планирует ли мэрия контролировать т.н. стоянщиков, которые стоят в местах парковки.
«Работа над транспортной политикой начата. Планируются определенные изменения. Это не одно направление, это комплексная программа в городе, включающая в себя: упорядочивание транспорта, упорядочивание парковки, регулации такси, строительство эстакад и т.д. Все нужно рассматривать в едином контексте, чтобы урегулировалась проблема с пробками, и существовали парковки как подземные, так и наземные. Это все будет улажено», - заявил Каладзе.
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