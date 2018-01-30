Станция метро «Варкетили» после обрушения потолка (Видео)

30.01.2018 13:53 В результате обвала потолка на станции метро «Варкетили» 11 пострадавших были переведены в медицинские учреждения. По информации мэра Тбилиси, жертв нет.



В социальных сетях распространяется видеоматериал на котором видна ситуация после обвала потолка на станции метро «Варкетили».



На станции метро «Варкетили» некоторое время назад обвалился потолок.



Как заявили Первому каналу в агентстве, на месте инцидента работает группа спасателей.



Мэр Тбилиси Каха Каладзе несколько минут назад прибыл на место проиcшествия для ознакомления с ситуацией.



Реабилитация метро «Варкетили» была осуществлена четыре месяца назад, в сентябре 2017 года. Ремонтные работы проводила победившая в тендере компания «Кварелреммшени».





















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