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Станция метро «Варкетили» после обрушения потолка (Видео)
30.01.2018 13:53
В результате обвала потолка на станции метро «Варкетили» 11 пострадавших были переведены в медицинские учреждения. По информации мэра Тбилиси, жертв нет.
В социальных сетях распространяется видеоматериал на котором видна ситуация после обвала потолка на станции метро «Варкетили».
На станции метро «Варкетили» некоторое время назад обвалился потолок.
Как заявили Первому каналу в агентстве, на месте инцидента работает группа спасателей.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе несколько минут назад прибыл на место проиcшествия для ознакомления с ситуацией.
Реабилитация метро «Варкетили» была осуществлена четыре месяца назад, в сентябре 2017 года. Ремонтные работы проводила победившая в тендере компания «Кварелреммшени».
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