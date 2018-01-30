Абашидзе намерен обсудить с Карасиным «острые темы»

30.01.2018 16:28 Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе отправился в Прагу, где в среду намерен обсудить с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным острые темы.



Одним из вопросов является соглашение России с неподконтрольным властям Грузии Цхинвальским регионом (Южной Осетией) о порядке вхождения отдельных подразделений де-факто вооруженных сил региона в состав ВС РФ. На прошлой неделе российская дума ратифицировала соглашение.



"Ратификация о создании единого военного соединения между Россией и Цхинвальским регионом. Сейчас мы получили информацию о том, что в Цхинвальском регионе создается т. н. таможенный пункт. Есть темы, которые вызывают большую обеспокоенность", — сказал Абашидзе телеканалу Rustavi2.





Ранее Карасин заявил, что соглашение о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров между Россией и Грузией внесло необходимую ясность в вопрос о том, где проходят таможенные границы грузинской стороны.



Это категорически опроверг Абашидзе. По его словам, достигнутое с РФ в 2011 году соглашение подразумевает создание торговых коридоров через Абхазию и Цхинвальский регион (т.н. Южная Осетия), а не таможенных границ с неподконтрольными властям Грузии территориями.















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