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Главный прокурор встретится с семьей Темирлана Мачаликашвили в Панкисском ущелье


01.02.2018   15:19
Главная прокуратура предлагает завтра в 13:00 провести встречу с членами семьи погибшего в результате проведенной спецоперации в селе Дуиси Темирлана Мачаликашвили. Об этом Первому каналу заявили в прокуратуре.

«Подтверждаем, что члены семьи Темирлана Мачаликашвили получили конкретное предложение от главной прокуратуры Грузии, провести встречу с главным прокурором Ираклием Шотадзе и следственной группой с целью получения информации о ходе следствия по факту возможного превышения должностными полномочиями во время проведения спецоперации в Панкисском ущелье, нарушение, которое предусматривает 333 статья УК Грузии, подпункт «б» третьей части. Встреча должна состоятся в здании главной прокуратуры», — заявили в ведомстве.

Напомним, что семья Мачаликашвили требовала встречи с главным прокурором Ираклием Шотадзе.







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