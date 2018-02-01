Главный прокурор встретится с семьей Темирлана Мачаликашвили в Панкисском ущелье

01.02.2018 15:19 Главная прокуратура предлагает завтра в 13:00 провести встречу с членами семьи погибшего в результате проведенной спецоперации в селе Дуиси Темирлана Мачаликашвили. Об этом Первому каналу заявили в прокуратуре.



«Подтверждаем, что члены семьи Темирлана Мачаликашвили получили конкретное предложение от главной прокуратуры Грузии, провести встречу с главным прокурором Ираклием Шотадзе и следственной группой с целью получения информации о ходе следствия по факту возможного превышения должностными полномочиями во время проведения спецоперации в Панкисском ущелье, нарушение, которое предусматривает 333 статья УК Грузии, подпункт «б» третьей части. Встреча должна состоятся в здании главной прокуратуры», — заявили в ведомстве.



Напомним, что семья Мачаликашвили требовала встречи с главным прокурором Ираклием Шотадзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

