|
Главный прокурор встретится с семьей Темирлана Мачаликашвили в Панкисском ущелье
01.02.2018 15:19
Главная прокуратура предлагает завтра в 13:00 провести встречу с членами семьи погибшего в результате проведенной спецоперации в селе Дуиси Темирлана Мачаликашвили. Об этом Первому каналу заявили в прокуратуре.
«Подтверждаем, что члены семьи Темирлана Мачаликашвили получили конкретное предложение от главной прокуратуры Грузии, провести встречу с главным прокурором Ираклием Шотадзе и следственной группой с целью получения информации о ходе следствия по факту возможного превышения должностными полномочиями во время проведения спецоперации в Панкисском ущелье, нарушение, которое предусматривает 333 статья УК Грузии, подпункт «б» третьей части. Встреча должна состоятся в здании главной прокуратуры», — заявили в ведомстве.
Напомним, что семья Мачаликашвили требовала встречи с главным прокурором Ираклием Шотадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна