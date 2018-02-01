|
Сторонники Саакашвили опротестовали в Киеве отдых Порошенко на Мальдивах
01.02.2018 19:10
Сторонники бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили провели акцию у здания администрации президента Украины под названием «Чемодан-вокзал-Мальдивы», в ходе которой в театрализованной форме воссоздали отдых главы украинского государства Петра Порошенко во время новогодних каникул на Мальдивах.
Ранее СМИ сообщили, что отдых на Мальдивах обошелся Порошенко по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Журналист украинской передачи «Схемы», которая обнародовала детали отдыха Порошенко на Мальдивах, Михаил Ткач сообщил, что после выхода в эфир ему угрожали.
«Мы показали, как президент воюющей страны отдыхает на Мальдивах за 14 миллионов гривен (около 500 тысяч долларов) семь дней. А в это время ребята гибли в окопах», — заявила участница акции.
Участники акции развернули плакат с изображением пляжа и океана, на фоне которого провели представление. Они пришли в шортах, майках и купальниках. Некоторые из них были в ластах и масками, с трубками для ныряния. Они также принесли с собой надувные матрацы и бассейн. Под музыкальное сопровождение активисты изображали отдых украинского президента с семьей. В ходе представления они скандировали «Чемодан-вокзал-Мальдивы», «Порошенко, прочь», «Отставка, отставка».
Несколько десятков правоохранителей наблюдали за ходом акции и не препятствовали ее участникам. Акция была непродолжительной, она прошла без нарушений общественного порядка.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна