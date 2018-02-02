Президент Грузии призвал правительство избавиться от преступников

02.02.2018 22:08 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступает с новой инициативой в связи с рассматриваемыми правительством поправками в уголовное законодательство и предлагает ввести такие нормы, на основании которых система будет освобождена от лиц, совершивших в прошлом системные преступления.



«Освобождение системы от лиц, участвовавших в системных преступлениях, следует начать с создания эффективных механизмов, с учетом принятого в 2012 году закона «Об амнистии». Это обеспечит гарантии, что подобные преступления против наших граждан никогда больше не повторятся», — подчеркнул Маргвелашвили.



По его словам, он поддержит и поможет всем тем, что хочет расследовать дела о системных преступлениях и ускорить процесс расследования.



«Я и в парламенте сказал, что готов поработать вместе с адвокатами, чтобы дать им больше возможностей для эффективного использования этого права. Мы собираемся пригласить в Грузию специального докладчика из ООН, международных экспертов, чтобы перенять опыт других стран, ознакомиться с тем, как они преодолели эти трудности, как создавали справедливую систему правосудия», — пояснил Георгий Маргвелашвили.



По мнению президента, осуществление в стране эффективного правосудия и защита общества от системных преступлений невозможны в условиях, когда в системе правосудия работают лица, занимавшиеся политическими преследованиями граждан при прежней власти.



Как известно, правительство «Грузинской мечты» после своего прихода к власти обещало гражданам восстановление справедливости. Первым шагом на этом пути стал закон «Об амнистии», на основании которого были освобождены лица, признанные политзаключенными и несправедливо осужденными при правлении Саакашвили. В дальнейшем процесс восстановления справедливости затянулся, началось расследование уголовных дел против бывших чиновников, большинство из которых переросли в дела по злоупотреблению служебным положением, превышению служебных полномочий и растрате бюджетных средств. Одним из дел, по которому население ожидало восстановления справедливости и наказания истинных виновников, было дело об убийстве Сандро Гиргвлиани, по которому экс-президент Михеил Саакашвили недавно был осужден на 3 года лишения свободы за помилование чиновников, убивших Сандро Гиргвлиани.



Приговор суда вызвал неоднозначные реакции, оппозиция обвинила правительство в осуждении экс-президента за применение конституционного права на помилование. После такой реакции представители парламентского большинства заявили о начале работы над новым законодательным пакетом поправок, который условно назвали «изменениями Гиргвлиани». Суть законопроекта они определили как создание политических и правовых барьеров для предотвращения в дальнейшем дел, подобных делу Гиргвлиани, и исполнения правосудия по таким делам.















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