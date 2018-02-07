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Состояние здоровья Додо Гугешашвили стабильно тяжелое
07.02.2018 15:18
По словам руководителя департамента клиники имени Гудушаури Николоза Карцивадзе, состояние Додо Гугешашвили стабильно тяжелое.
Как заявляет врач, у Гугешашвили сквозное ранение в левой половине грудной области.
«Пациенту нанесли ранения из огнестрельного оружия. У нее геморрагический шок, острая Дыхательная недостаточность. Она была немедленно переведена в операционный блок. Проходит операция. Основные этапы фактически завершены. После этого лечение продолжится в департаменте критической медицины. Состояние было тяжелым. К этому моменту мы контролируем состояние и его можно назвать стабильно тяжелым. Сейчас она под анестезией. Больше я не могу ничего сказать. Пока идет операция. Будем ждать развития событий», — заявил врач.
Сегодня стреляли в ветерана абхазской войны, полковника вооруженных сил в запасе Додо Гугешашвили и ее сына. На месте работают криминалисты.
Как заявляют друзья Григола Гугешашвили, случившееся может быть связано с деятельностью Додо Гугешашвили.
По информации близких, Григол Гугешашвили был безработным, однако до этого работал в Государственной службы помощи ветеранам. Что касается Додо Гугешашвили, она была сотрудницей неправительственной организации по вопросам ветеранов.
В МВД заявляют, что лицо, которое напало на Гугешашвили, предположительно было знакомо с семьей.
По сообщению МВД, следствие ведется по статьям 108 и 19-109 УК Грузии – умышленное убийство и попытка совершения умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.
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