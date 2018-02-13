Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия направит Польше запрос об экстрадиции Саакашвили


13.02.2018   10:57
В парламентском большинстве Грузии считают, что если экс-президент Грузии Михеил Саакашвили решит надолго остаться на территории Польши, куда его в понедельник выслали из Украины, грузинская сторона направит Варшаве запрос о его экстрадиции.

"Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда", - сказал в эфире грузинского новостного телеканала "Палитраньюс" член парламентского большинства Александр Кантария.

При этом он напомнил, что суд в Грузии вынес Саакашвили приговор. "Он не подозреваемый, суд состоялся, вердикт уже вынесен и, естественно, его здесь ждут", - сказал депутат.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Международный эксперт поможет Грузии в создании кадастра виноградников
В январе внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 20,1%
Банки продолжают выдавать кредиты под 99%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
Какие шаги недопустимы в вопросе оккупированных территорий Грузии?
В Грузии откроется Институт абхазского языка и культуры
Вахтанг Колбая требует вернуть информационный выпуск на абхазском языке в эфир ОВГ
Почему дело Гиги Отхозория не попало в отчет правительства А/Р Абхазии - критика оппозиции
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Изория: Прокуратура активно работала над сбором твердых доказательств, чтобы предъявить обвинения бывшему президенту Грузии
Глава Ингушетии призвал пособников боевиков сдаться самостоятельно
Киладзе: Разговор о том, имела ли место «сделка», просто смешо
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна