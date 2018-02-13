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Грузия направит Польше запрос об экстрадиции Саакашвили
13.02.2018 10:57
В парламентском большинстве Грузии считают, что если экс-президент Грузии Михеил Саакашвили решит надолго остаться на территории Польши, куда его в понедельник выслали из Украины, грузинская сторона направит Варшаве запрос о его экстрадиции.
"Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда", - сказал в эфире грузинского новостного телеканала "Палитраньюс" член парламентского большинства Александр Кантария.
При этом он напомнил, что суд в Грузии вынес Саакашвили приговор. "Он не подозреваемый, суд состоялся, вердикт уже вынесен и, естественно, его здесь ждут", - сказал депутат.
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