Грузия не снимала запрос об экстрадиции Саакашвили из Украины - Цулукиани

13.02.2018 11:31 Программа ресоциализации бывших заключенных будет открыта для Михеила Саакашвили, однако до этого, он должен стать заключенным грузинской тюрьмы, — об этом министр юстиции Тея Цулукиани заявила в программе Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе», отвечая на вопрос журналиста – как будут разворачиваться события в случае, когда Украина передала Михеила Саакашвили польской стороне, а начало процедуры по его выдаче Грузия затребовала и от Польши.



«Если настанет это время, и он будет бывшим заключенным, я уже не буду министром, но программа ресоциализации будет существовать. Это шутя. А если серьезно, после стольких хороших тем, признаюсь, я не очень рада касаться этой темы. Но когда журналист является ведущей фигурой на телевидении, и когда задает вопрос, необходимо отвечать. Поэтому я отвечу – у меня не было других информационных источников по этой конкретной теме, однако сегодня мы все вместе из СМИ узнали, что произошла депортация Михеила Саакашвили, то есть выдворение из той страны, откуда он въехал на территорию Украины», — заявила Тея Цулукиани.



По ее словам, прокуратура Грузии не снимала запрос об экстрадиции в адрес украинского государства и не снимет.



«Соответственно, он был в силе, однако решение нужно были принимать украинской стороне. У них было два выбора, и сегодня мы узнали, что они приняли второе решение, то есть осуществили выдворение этого лица с их территории в ту страну, откуда он в свое время въехал на территорию Украины», — заявила Тея Цулукиани.



Как отметила министр Юстиции, в прошлом году Михеил Саакашвили гостил в Польше и прокуратура Грузии затребовала его экстрадицию и от Польши тоже.



«То есть, запрос об экстрадиции направлен и в Польшу, и там действует такое же правило. Это совершилось совсем недавно, и конечно, мы не может требовать от Польши реагирования сегодня же, или завтра, так как в европейских странах, как у нас, так в Польше, и в Западной Европе, существуют одинаковые процедуры. Мы являемся членами одной и той же Европейской конвенции об экстрадиции. Это несколько судебных инстанций, на что нужно время, и если эти процедуры начнутся в Польше, тогда возможно говорить о каких-либо результатах. Что касается факта, подтверждено, что Михеил Саакашвили находится в Польше», — заявила Тея Цулукиани.



По словам министра юстиции это не были приятным зрелищем ни для кого и не будет.



«Я бы не пожелала этого ни одному президенту Грузии, так как это довольно тяжелая тема, однако думаю, что если это должно отразиться на политической ситуации внутри страны, то единственным итогом будет конец «Национального движения.















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