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США внимательно следят за процессом выдворения Саакашвили из Украины - посол


13.02.2018   12:21
США внимательно следят за процессом выдворения Михеила Саакашвили из Украины в Польшу, — заявил посол США в Грузии Ян Келли.

Дипломат также ответил на вопрос, какое влияние может оказать данный процесс на внутриполитическую ситуацию в Грузии.

«Наш приоритет заключается в том, чтобы Грузия была сильной, твердой и стабильной страной. Думаю, весь свой ресурс Грузия должна направить на достижение именно этой цели ради обеспечения благополучия своих граждан в будущем. Решения же по всем иным направлениям Грузия должна принимать самостоятельно, так как является независимым государством», — заявил дипломат.






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