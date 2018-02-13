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В начале марта парламент планирует рассмотрение изменений по либерализации наркополитики


13.02.2018   19:29
В начале марта парламент на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении пакет инциатив по либерализации наркополитики, — об этом заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе.

По его словам, на данном этапе согласование позиций продолжается не только внутри большинства, но и с теми заинтереванными группами, которые также участвуют в этом процессе.

«В течение двух недель мы сможем вынести на обсуждение предложения, согласованные в большинстве. В том числе, и вопрос о предельных объемах, который, в частности, проведет черту между потреблением и распространением, что является самым критическим и принципиальным вопросом. У нас есть согласие по главным принципам, подразумеющим бескомпромиссную борьбу против наркореализаторов, реинтеграцию наркозависимых и превенцию наркопотребления», — отметил депутат.

На данном этапе рассмотрение пакета законодательных инициатив по либерализации наркополитики приостановлено.






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