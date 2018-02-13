Запрос на экстрадицию Саакашвили из Польши остается в силе - главная прокуратура Грузии

13.02.2018 21:22 По заявлению главной прокуратуры Грузии, в связи с экс-президентом Михеилом Саакашвили она уже обратилась к польской стороне, и эта обращение остается в силе, заявляют в главпрокуратуре.



В ведомстве пояснили, что по данному вопросу прокуратура обратилась к Польше еще 4 августа прошлого года, когда распространилась информация о том, что Саакашвили находился в Варшаве.



«4 августа, на основании информации, распространившейся в СМИ, согласно которой, разыскиваемый грузинскими правоохранительными органами Михеил Саакашвили находился на территории Республики Польша, прокуратура Грузии обратилась к польской стороне по каналам Интерпола.



В то же время, параллельно, 4 августа Главная прокуратура Грузии обратилась по вопросу Михеила Саакашвили к прокуратуре Республики Польша. В тот же день, 4 августа, варшавское центральное национальное бюро Интерпола получило направленную грузинской стороной документацию, что было подтверждено с их стороны в ходе телефонного разговора с представителем тбилисского центрального национального о бюро Интерпола. В настоящее время ведутся все предусмотренные законодательством процедуры», - заявили в прокуратуре.















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