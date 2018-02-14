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Грузия в ежегодном докладе разведки США


14.02.2018   22:46
Перед Грузией в 2018 году будут стоять угрозы, исходящие от России, а также внутренние вопросы, вызванные действиями правящей партии Грузинская мечта, - говорится в ежегодном докладе Национальной разведки США, который оценивает угрозы в масштабах мира.

«Оккупация 20% территории Грузии со стороны России и ее усилия, направленные на подрыв почвы у интеграции страны с Западом, остаются основным источником угрозы для Тбилиси. Грузинская мечта попытается ограничить оппозицию и уменьшить институциональные ограничения в отношении своей власти», - говорится в докладе.

В документе также отмечается, что «Кремль попытается сохранить, и где это возможно – расширить свое влияние в бывших советских странах», которые, как говорится в докладе, подпадают в сферу ее влияния, для чего она «будет использовать различные агрессивные тактики».

Согласно докладу, в ходе следующего президентского срока президент России Владимир Путин будет осуществлять категоричную внешнюю политику, которая позволит России формировать результаты за пределами своих границ.

В докладе также говорится, что Москва пытается снизить доверие к демократическим процессам, а также заглушить усилия, направленные на демократизацию и всячески будет пытаться противостоять усилиям, которые направлены на вступление Украины и других бывших советских стран в европейские структуры.

Civil Georgia





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