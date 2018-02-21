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Посольство Армении опровергает информацию росСМИ о драке грузинских и армянских дипломатов
21.02.2018 16:52
Посольство Армении в Эстонии опровергает информацию российского агентства "Спутник-Эстония", согласно которой в ходе футбольного турнира на "Кубок дипломатов" произошла драка между грузинскими и армянскими дипломатами.
Посольство Армении заявляет, что армянские дипломаты в этом матче не участвовали.
"Несмотря на то, что данный турнир носит довольно привлекательное название "Кубок дипломата", в составе большинства участвующих команд играют представители местных общин. В вышеуказанном матче команда Армении была представлена членами Эстонско-армянской общины (кстати, они являются победителями прошлогоднего турнира", - говорится в заявлении посольства Эстонии.
В то же время подчеркивается, что в составе грузинской команды играл лишь один дипломат.
Посольство утверждает, что имели место лишь критические высказывания в адрес друг друга, что является довольно частым явлением в футболе. Инцидент был разрешен довольно быстро.
"Таким образом, грузинские и армянские дипломаты не имели в Эстонии футбольного соприкосновения вообще", - утверждается в заявлении посольства Армении в Эстонии.
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