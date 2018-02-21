За время действия безвиза из Германии депортированы 65 граждан Грузии

21.02.2018 18:01 65 граждан Грузии выдворены из Германии на родину в связи с нарушением правил безвизового режима с Евросоюзом. Об этом агентству IPN сообщили в посольстве Грузии в Берлине.



Между тем, как сообщают пользователи соцсетей, подвергшиеся реадмиссии граждане проживали в землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртенберг. Как рассказывают сами иммигранты, в настоящее время административные суды Германии рассматривают большое количество дел о депортации, причем, решения принимаются в ускоренном режиме.



Нпомним также, что 13 февраля 19 граждан Грузии не прошли пограничный контроль в Германии и не смогли попасть в Шенгенскую зону. Тогда сообщалось, что у них были не в порядке документы.



Как сообщала ранее СОВА, в Берлине обеспокоены увеличением числа соискателей убежища из Грузии. По данным МВД ФРГ, число заявок в сентябре составило 238, в октябре – 355, в ноябре – 444, в декабре – 522, а в январе – 745.















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