Глава МИД Грузии предупреждает граждан против нарушения безвизового режима

21.02.2018 20:20 Правительство Грузии будет усиливать полицейское сотрудничество с европейскими партнерами с целью борьбы с организованной преступностью и проведет информационную кампанию в масштабах страны для сокращения увеличивающегося число лиц из Грузии, ищущих убежища в странах Шенгенского соглашения, - заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



За несколько дней до этого заявления министра, МИД Грузии подтвердил опубликованное ранее сообщение о том, что несколько европейских стран, включая Германию, Исландию и Швецию, выразили обеспокоенность по двум вопросам – по росту преступлений, совершенных гражданами Грузии и увеличению количества запросов о предоставлении убежища, что породило подозрения о том, что ЕС может временно приостановить безвизовый режим.



В интервью телекомпании «Имеди» Михаил Джанелидзе заявил вчера, что за последние несколько месяцев выросло число преступлений, совершенных грузинами и заявлений с просьбой о предоставлении международной защиты, но министр в то же время подчеркнул, что это не такое количество, которое может привести к задействованию механизма приостановления.



«Несмотря на то сегодня такая угроза не стоит, мы сразу же начали предпринимать соответствующие шаги, как только мы получили первые сигналы обеспокоенности от наших партнеров», - заявил Джанелидзе и добавил, что правительство скоординированно отреагировало на эти опасения.



Министр иностранных дел отметил, что в Северный Рейн-Вестфалию был направлен заместитель министра внутренних дел, который встретился с местными властями и достиг соглашения о подписании Меморандума о сотрудничестве.



Джанелидзе также заявил, что власти Грузии проведет информационную кампанию, направленную на то, чтобы «хорошо разъяснить нашим гражданам, что подача запроса на предоставление убежища нелегально, нецеленаправленно содержит большую угрозу для них».



«Они и без того тратят имеющиеся на руках небольшие ресурсы, чтобы поехать в страны-члены ЕС, где они находятся в очень трудных условиях, в большинстве случаев, это лагеря и очень тяжелые условия... Как я уже сказал, это почти лотерея, потому что только с нуля до трех процентов происходит удовлетворение убежищем», - разъяснил Джанелидзе.



Недавно правительство Грузии заявило, что планирует ужесточить меры по сокращению числа лиц из Грузии, ищущих убежища в Шенгенской зоне. В частности, речь идет об инициировании законодательных поправок, в результате которых, будет введен ряд превентивных мер, в том числе, таких, как возложение расходов за реадмиссию на самих лиц, подлежащих реадмиссии; ужесточение процедур, связанные с изменением фамилии и т. д.



Механизм приостановления безвизового режима



28 марта Грузия отмечает первую годовщину либерализации визового режима с ЕС, что позволило гражданам Грузии с биометрическими паспортами путешествовать в Шенгенскую зону на 90 дней без визы.



Евросоюз задействует Механизм приостановления, с возможностью его продления в дальнейшем, на основании «соответствующих и объективных данных» в том случае, если из третьих стран увеличится количество нелегалов, необоснованных заявок о предоставлении убежища, страна не обеспечит возвращение находящихся в ЕС нелегально своих граждан, или эти граждане создать угрозу внутренней безопасности.



По состоянию на 19 февраля, безвизовым режимом в Шенгенской зоне воспользовались около 220 000 граждан Грузии.



По информации Европейского офиса поддержки убежища, в декабре 2017 года государства-члены ЕС, Норвегия и Швейцария получили 1465 первичных заявок от граждан Грузии с просьбой предоставления международной защиты, что почти в три раза превышает прошлогодний показатель (568 заявок).



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