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Посол США в Грузии будет читать лекции в университете North-West


22.02.2018   19:02
Посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Ян Келли завершает 33-летнюю дипломатическую деятельность, и покидает Грузию. На сегодняшнем мероприятии посол отметил, что уезжает в Чикаго, где будет вести курсы лекции в университете North-West.

"Вероятно, некоторые из вас знают, что в конце марта я завершаю 33-летнюю дипломатическую деятельность. А это означает, что также завершается моя трехлетняя деятельность в Грузии в ранге посла, о чем я очень сожалению. Отсюда я уезжаю в Чикаго, и буду вести курс лекций в университете North-West.

Я займусь новым обязательством с апреля, и жду этого с энтузиазмом, но не знаю, почему я выделил себе так мало времени для отдыха. Теперь я посвящу свое время образованию будущего поколения, и преподаванию истории постсоветских стран и политики для них. Надеюсь, меня будут слушать"- заявил Ян Келли.







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