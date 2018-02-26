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Маргвелашвили: «Грузия против эскалации нагорно-карабахского конфликта»
26.02.2018 15:35
«Грузия против эскалации нагорно-карабахского конфликта».
Как сообщает местное бюро АПА, об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече, проведенной в Марнеули с азербайджанцами – представителями молодежи и общественности в рамках кампании «От независимости до свободы – 100 лет республики».
Один из молодых участников встречи напомнил президенту Грузии о том, что сегодня в Азербайджане отмечается 26-я годовщина Ходжалинского геноцида и попросил почтить память жертв трагедии минутой молчания.
Память жертв не была почтена минутой молчания, однако отвечая на вопрос, президент Грузии сказал, что следит за ситуацией вокруг армяно-азербайджанского конфликта.
Г.Маргвелашвили заявил, что Грузия является сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
На проведенной в центре занятости района встрече глава государства сказал, что этот год является значимым для Грузии с точки зрения празднования 100-летней годовщины создания республики.
Он рассказал о вызовах, с которыми Грузия столкнулась за всю историю и в современный период, а также о проблемах, возникших после оккупации Россией территории страны. Президент Грузии ответил на вопросы участников встречи.
Г.Маргвелашвили сказал, что азербайджанские граждане Грузии очень активны в обществе.
Он отметил, что участие молодежи в мероприятиях, посвященных 100-летней годовщине образования республики, является очень важным.
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