Саакашвили: Мы должны выиграть президентские выборы и развалить феодальную вотчину Иванишвили

04.03.2018 22:24 Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к «Единому национальному движению» из Амстердама.



В своем видеообращении Михеил Саакашвили заявляет, что Бидзиной Иванишвили объявлен кастинг на звание лучшей оппозиционной силы, а целью оппозиции должен быть приход к власти уже в этом году. Он еще раз говорит о выборе единого кандидата в президенты от оппозиции путем праймериз и заявляет о своей поддержке «Единого национального движения» в этой борьбе.



«Мы все видим, какие испытания приходится претерпевать нашей стране – оставленные нами деньги полностью съедены; государственные институты расшатаны и в них вернулась коррупция; превалирует криминал; ситуация в плане безопасности ухудшилась. Такой безнадежности не было даже во времена Шеварднадзе. На фоне всего этого, сотни тысяч самых трудоспособных наших соотечественников или уже покинули Грузию или думают об отъезде. Реально Грузия стоит перед угрозой разрушения. В это время Иванишвили практически объявил кастинг на звание главной оппозиционной силы. Он подталкивает нас бороться за второе место и чтобы мы удовлетворились этим каким-то почетным призом. Но извините! Наша задача – возвращение к власти в Грузии, и мы должны вернуться уже в 2018 году. Как нам это осуществить? Мы должны выиграть президентские выборы и на этом фоне развалить правительство Иванишвили, развалить его феодальную вотчину», - заявляет Михеил Саакашвили.



По мнению экс-президента, эта задача совершенно реальна, поскольку Бидзина Иванишвили таким слабым как в последние годы никогда не был.















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